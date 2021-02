Suured tüdrukud: peame võhma ja häält treenima

Kaire Vilgats ja Dagmar Oja ehk Suured tüdrukud võistlevad sel aastal Eesti Laulul looga tantsulise looga "Heavens Not That Far Tonight". Lauljad rääkisid "Terevisioonis", et vaatamata aastatepikkusele teevad nad siiski vokaaltreeningut ja peavad ka võhma treenima.

Dagmar Oja sõnul on nende laul vokaalselt keeruline ja peab pingutama, et hoogsa tantsimise juures ka laul hästi välja tuleks. "Kogu aeg peab olema energia laes ja vokaalselt heal tasemel, pluss veel tants juurde... Peab seda võhma ja häält ikka treenima," rääkis Oja.

Juba alates 1990. aastate lõpust konkursil põhiliselt taustalauljatena osalenud Oja ja Vilgats tunnistavad, et loomulikult on noodiga eksimise võimalus alati olemas, kuid kinnitasid, et tänavu seda nende Eesti Laulu esituses ei kuule.

Proovidega alustati juba aegsasti. "Me tegelikult tegime juba kaks kuud tagasi neid proove, aga praegu on jäänud väike paus sisse. Tegime just eile või üleeile uuesti tantsuproovi ja nagu esimest korda teeks, ei mäleta enam üldse!" rääkis Oja.

Vilgats ütles salakavalalt, et oma lavashow kohta nad midagi ei reeda. "Näete kõike siis, kui see tuleb," ütles ta. Tavaliselt taustalauljana Eesti Laulul osalev Vilgats tunnistas, et sooloartistina esinedes tuleb võistluse eel väike närv sisse küll. "Eesti Muusikaauhindadel mõtlesin ka, et huvitav, kui närvi ma võin minna ja kas lähen, aga üldse ei läinud. Ma arvan, et seal polnud publikut ja siis oledki samamoodi nagu proovis."

Publikuta proovivad nad Vilgatsi sõnul hakkama saada sisemise säraga. Oja lisab, et neil on ka väga hea fantaasiavõime. "Me lihtsalt kujutame ette, et on tohutu mass rahvast, kes meid väga armastab."

Lisaks enda esitusele on nad laval ka taustalauljatena Koit Toomele, Sissile ja Tanjale. Nad ütlevad, et hoiavad kõigile pöialt. "Kõik on sõbrad ja kõik on andnud väga head lood Eesti Laulu konkursile," ütles Vilgats.