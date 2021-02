Ando Kiviberg Jaak Johansonist: ta hoolis päris asjadest

"Ta on rohkem kui elus. See energia ja vägi, mis temas on, see ei kao mitte kuskile." Ta tõdes, et Johansonis oli viimase sekundini vägi sees. "See vägi lehvib siiamaani ja veel tükk aega takkajärgigi."

Johanson oli kohal kõikidel Viljandi pärimusmuusika festivalidel ja Kivibergi sõnul on tal olnud väga suur roll selles, et see festival on kasvanud ka mõjusaks.

"Ta aitas väga tugevalt just vaimse vundamendi loomisel – kui sa midagi teed, pead sa teadma, miks sa seda teed, mis on see eesmärk ja visioon – ning Jaak on suurepärane sõnastaja," märkis Kiviberg.

"Ta hoolis päris asjadest ja näilisusest ei hoolinud ta absoluutselt. Seepärast talle väga läks korda kui me tudengitena pärimusmuusika festivali ideega lagedale tulime. Temast sai selle festivali mitteametlik maskott. Ta oli alati kohal, kuskil olemas – käis oma salvestajaga ringi, laulis kuskil ja ümises kaasa."

Kiviberg nentis, et Johansoniga oli erakordselt huvitav rääkida, sest ta on olnud suurepärane maailma mõtestaja ja ta oskab sõnastada nähtusi ja asju, mida paljud tunnevad, aga ei oska kirjeldada. "Jaak oskas."

Päris tülli Jaaguga tema sõnul minna ei olnud võimalik. "Aga ta võis olla väga hea arvustaja. Mitte kriitik, vaid arvustaja. Ta andis kriitilist tagasisidet, aga ta oskas seda teha sellisel moel, et see oli arvustavale väga hästi mõistetav ja arvesse võetav."