Grete Kuld: mul oli elus periood, kui olin kindel, et ei soovi üldse lapsi

Eesti Laulu saatejuht Grete Kuld rääkis Raadio 2 saates "Röster", et kunagi oli kindel, et ei soovigi lapsi saada. Praegu on ta õnnelik ühe lapse ema, kuid tunneb, et sooviks nüüd taas emarolli kõrvale ka tööelu tuua.

"Kui ma olin noorem, siis oli mul elus periood, kui ma olin kindel, et ma üldse lapsi ei soovi. Ma pole seda vist kuskil välja öelnud. Ma arvan, et on veel naisi, kes nii mõtlevad ja see on väga okei," rääkis Kuld. "Aga ühel hetkel mul tekkis see soov ja ma teadsin, et ühte last ma tahan ja mul on väga hea meel, et ma selle otsuse tegin."

Praegu naudib ta ühele lapsele emaks olemist ja soovib taas veidi rohkem karjäärile keskenduda. "Teise lapse saamine eeldaks seda, et ma olen kõiki neid raskuseid, mis väikese lapsega on, valmis uuesti tegema. Praegusel hetkel ma vist ei ole selleks valmis," rääkis ta. "Ma ei ütle, et mitte kunagi, aga tänasel päeval tunnen, et ma korraks tahaks jälle keskenduda oma karjäärile, oma asjadele, et tuua seda vana elu lapsega olemise elu kõrvale."

Kui talle tehti pakkumine olla Eesti Laulu saatejuht, võttis ta siiski mõtlemisaega. "Kuna ma olen ka väikesele lapsele ema, siis ma pean oma aega natuke rohkem planeerima," selgitas ta. "Just sellepärast olen mingeid pakkumisi ära öelnud, mida ma võib-olla oleks tahtnud teha, aga aeg lihtsalt on see, mis tingib minu otsuseid, et mida ma jõuan ja mida mitte." Tema abikaasa Ergo Kuld julgustas teda siiski Eesti Laulu pakkumise vastu võtma ja nii näemegi teda tänavu Tõnis Niinemetsa kõrval võistlust juhtimas.

Eesti Laulu eel on kartus sees, kuid see on pigem hirm tundmatuse ees. "Me pole hetkel lavaproove teinud, ma ei tea, mis kõik seal olema hakkab. Kuna ma mõtlen palju ja olen suur planeerija ning mulle meeldib, kui kõik on kirjas, mul on kalender, ma olen natuke kontrollfriik ja kui puudub täielik teadmine, mis saama hakkab, siis on tunne, et oled tundmatutes vetes."

