Jaagup Tuisk andis välja uue singli "Jää minuga"

"Vahetevahel juhtub nii, et loo kirjutamiseks on vaja ainult üht head katalüsaatorit, vastavat tunnet. Selles loos ongi näpuotsaga fantaasiat, lusikaga enda kogemusi ja kulbiga igatsust," iseloomustas Tuisk.

"Loo kirjutasin elust enesest, paratamatust paradoksist, mille oleme tõenäoliselt kõik läbi elanud. Sa mõistad alles siis, et inimene on sulle tähtis, kui oled ta juba kaotanud. Lugu ise on kaua tehtud kaunikene, mida olen viimistlenud mõnda aega ja kirjutanud ka mitmeid kordi ümber," lisas ta.

Kuna filmindus on Jaagupi salakirg, meeldib talle oma muusikavideotega jutustada visuaalseid lugusid. "Minu jaoks oli selle video olulisim element ja pärl peategelane, keda kehastas Hanna-Ly Aavik. Lisaks mul niivõrd vinge tiim, esiotsas produtsent Kateriine Kriguliga, tänu kellele see kõik alati võimalik on."

"Hinnata tuleb neid väikeseid hetki, mis tunduvad esialgu ebaolulised, kuid mida tagantjärgi igatsed kõige rohkem. Sellest räägib ka mu lugu "Jää minuga"," lausus laulja.