TUJA 2021 | Maris Pihlap: ausus on kõige olulisem

Tallinnast pärit noor laulja-laulukirjutaja, produtsent ja DJ Maris Pihlap põimib oma loomingus stiile nii globaalsel kui ka koduküla tasandil. Oma perekonnast päritud pärimusmuusiku taustaga teab ja tunnetab ta, kuidas rahvas tantsima ning vajadusel ka sügavale enda sisse vaatama panna. Samal ajal on see ürgtunnetus pandud tänapäevasesse helikeelde, kuna Marise põhiliseks instrumendiks peale tema liisikoiksonliku lauluhääle on arvuti. Hoolikalt valitud süntesaatorihelid, julged biidid, arhiivisalvestused vihmametsa naiste laulust ja haavatavalt ausad laulusõnad põimuvad kõik üheks soojaks tervikuks, mida saab juba möödunud aasta lõpust kuulata ka plaadifirma TIKS välja antud seitsmetolliselt vinüülsinglilt.

Oma debüütkavaga tahab noor muusik luua kuulajatele keskkonna, kus keegi ei tunneks end oma muredega üksi. "Minu muusika võib pealtnäha mõjuda üsna kurvameelselt, aga see kurvameelsus ei ole kõle ja üksik, vaid pigem avalik emotsioonide lahtiharutamine. Minu eesmärk inimesena ei ole ka siia maailma kurbust juurde tekitada, vaid luua keskkond, kus teised tunneksid, et nad võivad ka oma muresid jagada ega pole üksi keset küündimatuna näivat (võlts)positiivsust. Ausus on kõige olulisem," iseloomustas ta.

Tudengijazzil saab kuulda Marise debüütkava esimest avalikku live-ettekannet. Maris Pihlap astub TUJA festivalil üles 4. märtsil Haapsalu Jazziklubis ja 6. märtsil Fotografiskas.

TUJA ehk Tudengijazz on vanima traditsiooniga rütmimuusikafestival, mis toimub tänavu juba 39. korda 2.-6. märtsil.