Andrei Zevakini ja Pluuto lugu polnud mõeldud Eesti Laulule

Andrei Zevakin ja Pluuto osalevad tänavu Eesti Laulul looga "Wingman". Zevakin rääkis "Terevisioonis", et algselt oli laul mõeldud hoopis tema Youtube'i jälgijaskonnale ning mõte esitada lugu Eesti Laulule tuli alles viimasel hetkel.

"See oli minu Youtube'i rahva jaoks mõeldud lugu, mõtlesime, et teeme Pluutoga midagi naljakat, teeme video sellele, sest tahtsime juba ammmu midagi koos teha," rääkis Zevakin.

"Mõtlesime, et saadame Eesti Laule, nädal oli esitamise lõpuni, saatsime loo ja meie kõigi üllatuseks saime sinna."

Zevakini sõnul on Eesti Laul artistidele oluline koht, kus end rahvale tutvustada. "Eesti Laul on ikkagi eesti artistide jaoks suur projekt, saadki näidata oma muusikat ja tutvustada ennast kui artisti."

Looga soovivad nad tema sõnul läbi huumoriprisma kõiki enda sõpradele nii-öelda tiivamees olema ehk peol sõbrale kaaslast leidma. Muusik usub, et nende lugu paistab teiste laulude seast välja. "Ta on ainuke hiphopikas lugu, selliseid asju pole väga üldse olnudki," rääkis ta. "Kui ma näiteks kuulasin kõiki lugusid, siis see oli natuke erinevam."