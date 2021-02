Kadri Voorandi Eesti Laulu lugu sündis olulisest taipamisest

Kadri Voorand rääkis "Terevisioonis", et tema lugu "Energy" on inspireeritud elulisest mõttest, et kõigile on antud ühe elu jagu energiat ning on väga oluline valida, kuhu see energia panna.

"Ühel hetkel ikka mõtled laiemalt ja kitsamalt iseenda peale ja tekkis selline moment, kus ma tajusin, et energia, mis on antud ühele inimesele, seda on antud täpselt sinu elu jagu ja sa saad valida, kuhu sa selle energia paned," rääkis Voorand.

"Selle energiga kipume tihti tegema asju, mis on kantud hirmust, näiteks et kui ma seda ei tee, siis ma kaotan töö. Ja jäädki tegema neid toimetusi, et kui ma seda ei tee, siis juhtub midagi. Võiks hirmudest kantud tegevusi asendada nendega, mis loovad seda väärtust, millesse sa usud. Ja see mõte kuidagi pani mind tööle ja toimetama hoopis teise tunde ja energiaga."

Tema sõnul on sellisest mõttest saadud energiaga võimalik korda saata suuri asju. "Mõtle nii, et mida see väike laps sinu sees praegu ütleb, mis on kõige ägedam asi, mida sa saaksid täna ära teha, mis looks selle maailma, milles ta tahaks elada. Ja siis hakkad kohe pihta, sest tal on ainult praegune moment, et seda juba näha, ta on kärsitu. Seda on võimalik teha, pagana pihta, selle energiaga on võimalik kohe midagi head teha!"

Kuigi mõte sündis lauljal juba mullu suvel, sai laul päriselt valmis ööl enne Eesti Laulu tähtaega. Ka video tegemisel soosis õnn Voorandi, kui filmimisel liblikas täpselt õigel hetkel talle käele lendas. "See oli puhas juhus, et see liblikas tuli mulle käe peale seal kaadris ja see oli täpselt laulus see õige koht, miks ma ei saa sind minna lasta, sa oled nii habras. Ja sellel hetkel oli see liblikas mul käe peal ja kõik hoidsid hinge kinni, et kas me saime selle purki."