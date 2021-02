Horvaatia saadab Eurovisioonile Albina looga "Tick-Tock"

Võitja selgus nii žürii kui ka publiku häälte liitmisel ja kokku osales finaalis 14 lugu, kirjutab eurovision.tv.

Oma debüütsingli Imuna na strah avaldas Albina eelmise aasta lõpus, ent teadis, et just "Tick-Tock" saab olema see lugu, mis teda kui artisti defineerib.

Horvaatia osales lauluvõistlusel esimest korda 1993. aastal. Ühtegi esikohta riik saavutanud ei ole ning nende parimaks tulemuseks on neljas koht 1996. ja 1999. aastal.