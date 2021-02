Prints Harry ja Meghan saavad teise lapse

"Me võime kinnitada, et Archiest saab suur vend. Sussexi hertsog ja hertsoginna on teise lapse üle väga õnnelikud," vahendas BBC paari esindaja öeldut, kes jättis saladuseks, millal laps sünnib ja kas tegemist on poisi või tüdrukuga.

Uus ilmakodanik saab olema troonijärjekorras kaheksas.

Paari esimene laps Archie sündis 2019. aasta mais. Eelmise aasta novembris tunnistas Meghan, et juulis katkes ta rasedus ja ta kaotas oma sündimata lapse, kelle tulekust avalikkus veel ei teadnud.