Siim Aimla Funk Bandi uues muusikavideos teevad kaasa ka Franz Malmsten ja Doris Tislar

Muusikavideo ,,Blind Date" on nii Siim Aimla Funk Bandi kui ka režissöör Rene Topolevi esimene muusikavideo ning räägib sellest, kuidas mees ja naine on omavahelise sädeme kaotanud ning lähevad uusi seiklusi otsima. Kuid nagu alati, ei lähe asjad nii nagu loodetakse.

"Minu eesmärk oli teha muusikavideo, kus artist ei kõigu muusikarütmis ja ei laula otse kaamerasse. Videos peab olema mingi lugu. Siis on vaatajal palju põnevam jälgida," lausus Topolev.

"Kuna muusika on nii kaasahaarav ja tempokas, siis üritasin algul näidata selle vastandit ehk igavust ning seejärel läheme bändi kontserdile, kus on melu ja tempokamad lõiked. Seda laulu on raske peast välja saada, see jääb kummitama," lisas ta.

Peategelasi mängivad Franz Malmsten ja Doris Tislar. Õhtujuhti mängib Eesti Laulu tänavune poolfinalist Rahel Ollisaar.

Bändi kooseisus on Siim Aimla, Jason Hunter, Sten Valdmaa, Paul Daniel, Artis Boriss, Roland Jairus ja Karl-Juhan Laanesaar. Mixing Martin Laksberg ja master Jörgen Hermaste.