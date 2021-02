Fotod: Tallinnas sai hoo sisse lumelinna ehitamine

"Ettevalmistused lumelinna ehitamiseks on käinud juba mitu päeva ja nüüd hakkavad arhitekt Andreas Hinojosa kavandatud suurejoonelised skulptuurid oma kuju võtma. Lumelinna tulid rajama viis tiimi skulptor Elo Liivi juhendamisel. Nende käe all saavad kuju lumest viiul, Tallinna tornid ja muud põnevad lumeskulptuurid. Enamasti sobivad need ka ideaalselt liumäeks, mida saab juba peatsel vastlapäeval ära proovida," rääkis kesklinna vanem Monika Haukanõmm.

Tallinnas sai hoo sisse lumelinna ehitus Autor/allikas: Pressimaterjal

Lumelinna kavandatud skulptuurid sümboliseerivad mitmeid tähtpäevi veebruaris: Eesti Vabariigi aastapäeva, vastlapäeva, aga ka Tallinna kandideerimist UNESCO muusikalinnaks. Nii võib lumelinnast avastada lisaks muusikainstrumentidele ka Tallinnas tuntud rajatisi. Mõne skulptuuri kõrgus ületab kolme meetrit ja laius kaheksat meetrit.

Tornide väljakule on lumelinna tarvis veetud ligikaudu 160 kuupmeetrit puhast lund, mida koguti jää puhastamisel jäähallist ja katustelt. Et anda skulptuuridele viimane lihv ja liulaskmiseks vajalik tugevus, kasutatakse ära ka enam kui paarkümmend tonni vett. Selle toimetavad kohale Tõdva vabatahtlikud päästjad.

Külm peab nüüd skulptuuridele vajaliku tugevuse andma, et need hiljemalt teisipäeva õhtupoolikuks valmiksid ja vastlaliule vastu peaksid.