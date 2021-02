Uku Suviste: vaid üksikute lugude puhul teavad inimesed, et olen need neile pühendanud

Muusikud tõdesid, et tihti on nende lood inspireeritud nende ümber olevatest inimestest.

"Enamus laule, mis ma olen kirjutanud ja mis on inspireeritud just naistest, on sellised, mille puhul need inimesed ei tea, kellest see lugu on. On väga üksikud lood, mis on niimoodi, et see naisterahvas teab, et ma olen selle talle pühendanud ja talle laulnud," rääkis Suviste ja lisas, et kui ta esimest korda kellelegi loo pühendas, lahenes olukord nukralt.

"See oli väga väga ammu ja ma ei osanud tol ajal seda isegi kirja panna. Ma nägin kõvasti vaeva ühe looga ja laulsin seda sõpradele ette, et kuidas on jne. Lõpuks, kui ma tahtsin seda ette laulda, siis tüdrukul oli juba keegi uus," meenutas Suviste.

Hommik Anuga (14.02) Autor/allikas: Vladislava Snurnikova/ERR

Ka Kasari nentis, et kui ta lapsepõlves proovis ühele tüdrukule muusikaga muljet avaldada, ei läinud see plaanipäraselt. Nimelt meeldis Kasarile pärast viiulitundi kauemaks kooli jääda ja nii istus ta ühes väikses klassis klaveri taha. Selle ruumi vastas olevas klassis harjutas klaverit aga Kasari tähelepanu köitnud tütarlaps, keda Kasar oma klaverimängu improvisatsiooniga võluda püüdis. Tüdruk temast aga välja ei teinud ja valis hiljem endale hoopis ühe mootorratastest huvitatud noormehe. Kasaris tärkas aga vähemalt huvi klaverimängu vastu.

"Muusa peab olema, ma arvan. Aga oluline on, et mis on su enda motiivid ehk siis õige laul on ikkagi tingimusteta tehtud. Sul on vaja see miski ära öelda ja siis sa ütled selle muusikas ära," kirjeldas Kasari muusika kirjutamise protsessi.

Hommik Anuga (14.02) Autor/allikas: Vladislava Snurnikova/ERR

Toome rääkis aga, et kirjutas hiljuti loo Ojale ja Vilgatsile, millega nad sel aastal ka Eesti Laulul osalevad.

"Nad konkreetselt inspireerisid mind. Ma ei olegi ehk rohkem kui kümme aastat kellelegi teisele lugu teinud ega mõelnud spetsiaalselt nende peale. Ma tean ju, mis neile maitseb, mis neile meeldib ja milline muusika neile võiks sobida," sõnas Toome.

Vilgats ja Oja lisasid, et jäid Toome kirjutatud looga väga rahule. See ja ka mitmed teised Eesti Laulu lood kõlasid saates ka All Stars Bandi esituses:

Lisaks kõlas ka lugu "Tund aega varem":