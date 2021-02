Lauri Kaare: filmides on olnud mitmeid meeldejäävaid suudlusstseene

Esimest korda näidati suudlusstseeni 1896. aastal ja seda filmis "Suudlus" ("The Kiss"). Peagi tehti sama ka teistes filmides ning aja jooksul on parimaid suudlusi ka erinevates edetabelites järjestatud – mitmes edetabelis on esikoha saavutanud Jacki ja Rose'i suudlus 1997. aasta filmis "Titanic".

Kaare sõnas, et tema jaoks on üks meeldejäävamaid suudlusi pärit aga 1939. aasta filmist "Tuulest viidud" ("Gone with the Wind").

"Seal on palju kirglikke suudlusi, aga tegelikult just see saamata jäänud suudlus. Scarlett O'Hara on ju tegelikult ikkagi – kuidas nüüd öelda viisakalt, et paras mõrd – ta on ju selline pirtsakas hellik ja kui on see Rhett Butleriga stseen, kus mees ütleb, et on näha, et teid on hädasti vaja suudelda ja seda peab tegema keegi, kes oskab ja tegema seda palju, siis Scarlett O'Hara on nii kindel, et siin on, siist saab, aga see jääb sel hetkel tulemata," rääkis Kaare.

Ta lisas, et tegelikult ei olnud Scarlettit kehastanud Vivian Leigh Rhetti näitleja Clark Gable'i suudlemisest üldse vaimustunud, sest mees oli kirglik suitsetaja ja sellega oma hambad ja hingeõhu kihva keeranud. Filmis kandis Gable Kaare sõnul valehambaid ja sõi ka enne igat suudlusstseeni küüslauku, et Leigh end veelgi ebamugavamalt tunneks.

"Hommik Anuga" 14. veebruaril Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Kaare tõi ka näiteid, et on olnud olukordi, kus meeldejäävad suudlusstseenid ei olnud tegelikult stsenaariumisse sisse kirjutatud. Üks selliseid filme on "Tõlkes kaduma läinud" ("Lost in Translation", 2003), kus mängisid Bill Murray ja Scarlett Johansson.

"Nende seiklused Tokyos on kummaline sõpruse ja vastastikuse sümpaatia lugu ja lõpuks, kui mees hakkab ära minema ja näeb naist tänaval eemaldumas, ütleb ta taksojuhile, et oota hetk, ta läheb talle järele ja siis nad embavad. Mees sosistab talle midagi kõrva – Bill Murray pole väidetavalt tänaseni nõus kellelegi ütlema, mida ta ütles, see oli puhas improvisatsioon ja sellele järgnenud suudlus oli ka ette planeerimata," kirjeldas Kaare, lisades, et suudlus oli filmis nii õige koha peal, et näitlejate suur vanusevahe jäi märkamatuks.

Tihti on suudlusstseenid toimunud aga ka väga ebameeldivates oludes. Näiteks 2002. aasta filmis "Ämblikmees" ("Spider-man"), kus Tobey Maguire ja Kirsten Dunst pidid suudlema vihmas nii, et Maguire oli samal ajal pea alaspidi.

"Vihmamasin kallas sulle meeletult vett, ripud pea alaspidi, mis on niigi meeletult ebamugav, vesi jookseb sulle ninna ja suuga ka hingata ei saa, sest Kirsten Dunst on ennast sinu näo külge imenud. Maguire ütles, et hea oli, et teadvust ei kaotanud," rääkis Kaare.