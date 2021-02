Fotograaf Nele Tasane loodab sünnituste pildistamise abil Eesti iivet tõsta

"Kui näidata noortele, et sünd on ilus, armas ja hea kogemus ning need pildid tõesti seda jutustavad, siis mina usun küll, et mõni noor saab kiiremini emaks, kui muidu," selgitas Tasane saates "Hommik Anuga" oma piltide eesmärki.

Idee hakata sünde pildistama tekkis tal viis aastat tagasi. Välismaal oli seda juba varemgi tehtud ja nii hõikas Tasane oma lehel välja mõtte, et ehk võiks selle kombe ka Eestisse tuua. Küsimusele sai ta ligi sada heakskiitvat vastust ja nüüdseks on ta jäädvustanud 17 sündi. Tasane tõdes, et kuna sünd on väga ootamatu sündmus, siis on sünnituste pildistamine tema jaoks justkui kõrvaltöö.

"Me ei tea kunagi, millal laps sünnib. Ma siis olen valmis kaks nädalat enne sünni tähtaega ja kaks nädalat pärast. Mul on fotokott pakitud, oma lapsed kuidagi ära sätitud jne," kirjeldas Tasane ja lisas, et enamasti helistatakse talle öösel kella kahe paiku, et nüüd on laps sündimas.

"Üks hästi vahva kõne oli selline, et, Nele, tule nüüd, sünnipidu algab," meenutas Tasane.

"Hommik Anuga" 14. veebruaril

Kord jõudis ta ühele kodusünnitusele aga isegi enne ämmaemanda ja isa saabumist ning pidi sünnituse ise vastu võtma. Kaamera lendas sel juhul kohe seina äärde ja peamine energia läks beebi ilmale tulekule. Mõnel rahulikumal hetkel haaras Tasane aga ka kaamera ja klõpsis paar pilti. Fotograaf tõdes, et hirmu ta toona ei tundnud ning teadis, mida tegema peab.

"Ma koolitan ka sünnifotograafe ja pühendan alati suure osa sellele, et fotograaf peab teadma sünni füsioloogiast üht-teist. Esiteks selleks, et saada häid pilte, aga teiseks, et võib juhtuda nii nagu mul – et peab sünnituse vastu ka võtma," ütles Tasane.

Kõik pildid, mis Tasane sünnitustest teeb, on mustvalged ning oma töödele on ta ka palju positiivset tagasisidet saanud.

"Ma sain ühe sellise tagaside, mis mind siiamaani innustab ja inspireerib. Üks naine ütles, et kui ma oleks neid sinu tehtud sünnipilte näinud selle asemel, mis mulle kunagi omal ajal koolis sünnitusest näidati, siis ma oleks juba kümme aastat varem emaks saanud," sõnas Tasane.

"Hommik Anuga" 14. veebruaril

Ta lisas, et just lapsi meeldibki talle kõige rohkem pildistada ja tahab sellega ka edaspidi jätkata.

"Laste pildistamise puhul on see autentsus ja see emotsioon, mis pildile jääb, on puhas tõde ja see mind ka võlub," ütles Tasane.

