Galerii: "Suus sulav Eesti" seikleb sel nädalal Saaremaal

Saates selgub, et kala kalaks, aga saarlased on ka kõvad jahimehed. Lisaks jahilkäigule viib tee Reomäe nunnakloostrisse, mille nunnad on imelised mesinikud.

Uuritakse ka, mida põnevat toodetakse Ideefarmis ja saadakse teada, kas kirjanik Maimu Berg on valmis saarlaste traditsioonilisele pannileivale teise võimaluse andma.

"Suus sulav Eesti" on ETV-s laupäeviti kell 20.00.