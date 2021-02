Haiguse tõttu oli paar sunnitud pulmaöö haiglapalatis veetma

Truusa rääkis "Ringvaates", et elu hakkas keeruliseks minema 2019. aasta lõpus, mil Imrel operatsioonijärgselt vähk avastati.

"Samal ajal mina trampisin perearsti juures jalgu, et midagi on pahasti ja palun mulle saatekirja kirurgi juurde. Nädalake hiljem sain mina oma vähidiagnoosi ja siis läks kogu see tsirkus lahti," meenutas Truusa ja lisas, et ei oskagi hinnata, kumma seisund kehvem oli.

Truusa käis kolm korda keemiaravil ning seejärel ka operatsioonil ning kasvaja saadi kontrolli alla. Tervis tundus paranevat ka abikaasal, ent augustis läks olukord siiski hullemaks ja Imre viidi taas haiglasse.

Keeruliste sündmuste valguses otsustas paar abielluga. 8. septembril viisid Kairi Kaia ja Imre paberid perekonnaseisuametisse.

"Oli nagu selline tunne, et see võiks ehk natuke aidata. Teisest küljest väga pragmaatiliselt oli ka see, et väga paljude asjade ajamine hiljem on lihtsam, kui sul on see abielutunnistus olemas," ütles Truusa.

Pulmaöö veetis paar haiglas ning haiglapersonal tegi omalt poolt kõik, et Truusa ja Lipp end seal võimalikult hästi tunneksid.

"Sõitsime oma korrusele, koridoris olid kõik üles rivistatud ja seisid äreseletatud nägudega. Lükkasin selle palatiukse lahti – naabrimes oli ära sõidutatud ja mulle oli voodi pandud, siis oli seal voodi juures ka tugitooli moodi ratastool, millel oli valge lambanahk peal. Vist kogu korruse pealt olid kõik potililled meie tuppa toodud. Oli ka eraldi lauake, kus oli teeküünaldest süda tehtud ja küünlad põlesid, oli ka alkoholivaba šampanja ja šokolaad ja personali poolt suur roosikimp," meenutas Truusa ja lisas, et ei osanud seda üldse oodata ja oli sellest kõgest väga liigutatud.

"See oli niisuke honeymoon suite! Täiesti siukene asi, nagu sa vaataksid peenemat väljamaa haiglaseriaali," ütles Truusa.

25. september jäi Imrele viimaseks päevaks ning sellest on nüüdseks möödunud ligi viis kuud. Hiljuti naases Truusa kolmenädalaselt Euroopa tuurilt, kus läbis üksinda 13 000 kilomeetrit. Abikaasat kandis Truusa enda mõtetes kaasas ja nii oli tegemist justkui hüvastijätureisiga.

"See on ikkagi suur õnn leida inimene, kellel on umbes sama power, sama jõud sees," ütles ta.