Sirli Raitma fotod emast on köitnud mitmete jäljendajate tähelepanu

Fotomuuseumis on avatud fotograaf Sirli Raitma isikunäitus "EHA", mis toob külastajateni isikupärased tööd Raitma ema Ehast. Raitma tööd on inspireerinud inimesi üle kogu maailma.

Londonis elav Raitma rääkis "Ringvaates", et idee oma ema pildistama hakata tekkis umbes kuus aastat tagasi, mil ema end Londonisse kolinuna üksikuna tundis ja depressiooni põdes. Selleks, et emale rohkem seltsi pakkuda, võttis Sirli Eha endaga pildistamistele kaasa ja avastas ühel hetkel, et ema sobib kaamera ette kui valatult. Nõnda hakkas lumepall veerema ja nüüd on Raitma tööd nii populaarsed, et neid on hakatud jäljendama ka teised kunstnikud.

"See on kuidagi inspireerinud inimesi ja ma saan ka teistelt tütardelt kirju, kus nad ütlevad, et ema on täpselt samasuguses olukorras olnud, et nad on kuidagi üksteisest kaugemaks jäänud ja proovinud samamoodi ema pildistada ja temaga rohkem aega veeta. See on fantastiline, et see on neid aidanud," rääkis Sirli ja lisas, et ei oleks osanud arvatagi, et teraapia eesmärgil tehtud fotod nii suuri laineid hakkavad lööma.

Jäljendustest on Raitma peamiselt teada saanud Instagrami kaudu. Eriti populaarseks on osutunud pilt, kus Eha nelke hoiab – sellest on valminud nii maale, graafilisi joonistusi kui ka tikandeid. Just tikitud versioonid ongi Eha enda lemmikud.

"See mulle meeldib ka, et nad on mu prille väga hästi tabanud," lisas Eha.

Raitma fotodest valminud jäljendused on ema ja tütar ka välja printinud ja need albumisse pannud. Hetkel on seal töid umbes 20 ringis, ent Sirli sõnul on jäljendusi ilmselt oodata veelgi.

Raitmad tahavad projektiga kindlasti edaspidigi jätkata ning plaanivad avada ühise näituse Kanada maalikunstniku Shana Wilsoniga, pannes näitusele kõrvuti Raitma tehtud fotod ja Wilsoni maalid nendest piltidest.

Fotomuuseumis jääb näitus avatuks aga 25. aprillini.