Galerii: ETV-s alustab tõsieluline draamasari "Üle Atlandi"

Kroonprintsess Märtha ja kroonprints Olav pelgavad sakslaste invasiooni, kuid valitsus ei pea seda tõenäoliseks, kuni on liiga hilja.

Natsid on juba lähedal ning kuninglik perekond ja valitsus on sunnitud põgenema. Märtha ja Olav peavad langetama raske otsuse, et päästa perekond.

Möödunud aastal Norras valminud "Üle Atlandi" alustab tele-ekraanil laupäeval kell 21.35.