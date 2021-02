"Brooklyn Nine-Nine'i" uus hooaeg jääb sarja viimaseks

"Sarja lõpetamine oli raske otsus, aga me tundsime, et see on parim viis, kuidas väärtustada sarja tegelasi, narratiivi ja meie vaatajaid. Ma tean, et mõned inimesed on pettunud, et see nii ruttu lõppeb, aga mina olen tänulik, et see nii kaua kestis," vahendab The Hollywood Reporter sarja autori Dan Goori öeldut.

Selle aasta lõpus või järgmisel aastal ilmuv kaheksas hooaeg pidi esialgu linastuma juba eelmise aasta lõpus, ent George Floydi tapmisega seotud sündmuste tõttu otsustati võtted möödunud suvel pausile panna.

Sarja tegijad ütlesid toona, et tahavad hoolikalt läbi mõelda, kuidas nad oma sarjas politseitöötajaid esitlevad ning kuidas hoida tasakaalu komöödia ja tõsiste, ent oluliste teemade vahel. Tolleks hetkeks oli filmitud neli episoodi, mida aga kaheksandas hooajas näha ei saa.

Kaheksas hooaeg saab olema sarja lühim hooaeg.

"Brooklyn Nine-Nine'i" esimene hooaeg jõudis vaatajateni 2013. aastal. Aasta hiljem võitis sari parima komöödiaseriaali Kuldgloobuse. Kuldgloobuse võitis tol aastal ka Andy Samberg, kes kehastab sarjas Jake Peraltat.