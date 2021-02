Gram-of-Fun: iga bänd võiks jääda endale truuks

"Iga bänd võiks jääda endale truuks. Vaadata seda raami ja hakata analüüsima, mis täpselt siia sobiks ja mis on täpselt riskantselt väljas, selline ülekalkuleeritus paistab loos välja ja tal ei ole seda erilisust," rääkis bändi laulja Kristel Aaslaid.

Ka kitarrist Raul Ojamaa nõustub, et pole mõtet teha lugu, mõeldes ainult sellele, mis inimestele võiks meeldida. "Seal on see vahe tegelikult, kas sa teed muusikat, mida inimesed tahavad kuulata või muusikat, mida sa arvad, et nad tahaks kuulata või ei ole veel kuulnud," rääkis ta.

Bändil polnud plaani sel aastal konkursil osaleda, kuid loo "Lost In A Dance" valmides tundus, et selline lugu võiks Eesti Laulule sobida. "Me ei mõelnud, et lähme Eesti Laulule, plaani meil polnud. Aga kui see lugu tuli, siis tekkis mõte, et see võiks sobida, see on meielik, samas ta mahub kolme minuti formaati ja loo ülesehituselt sobib sinna. Ta on kindlasti kastist väljas laul, aga ju me siis olemegi kastist väljas," ütles Ojamaa.