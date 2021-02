Sissi: mu laul on meeldetuletus inimestele, et elu on lühike

Sissi osaleb tänavu Eesti Laulul looga "Time", millega ta soovib inimestele meenutada, et elu on lühike ning igas hetkes tuleks olla kohal ja elu nautida.

"See laul sündis mõttest, kui palju aega me kogu aeg kaotame. Me kaotame seda justkui teadlikult, ehk siis me teame, et aega jääb meil kogu aeg vähemaks, küll aga me unustame selle kogu aeg ära," rääkis Sissi "Terevisioonis. "Me jääme kinni minevikku, me jääme kinni rasketesse olukordadesse, oma traumadesse, oma valudesse ja me ei suuda liikuda tuleviku poole. Või siis teine võimalus, me elame tuleviku nimel, me ei ela hetkes, sellega me taaskord kaotame oma elu konstantselt."

"See laul on justkui meeldetuletus inimestele, et elu on lühike, seda ei ole meile üldse nii palju antud, kui me tegelikult arvame. Meil on lihtsalt vaja elada selle aja jooksul, meil on vaja kogeda, meil on vaja tunda rõõmu, meil on vaja tantsida, üksteist kallistada ja olla kohal, selle asemel, et elada tuleviku nimel, mida meil ei pruugi olla. Ela, lihtsalt ela!"

Kuigi lauljatar on varem lubanud, et rohkem ta Eesti Laulu karusselile ei hüppa, siis tõi armastus muusika vastu teda taas võistlusele. "Ma nii südamest ja siiralt armastan laval olemist ja armastan laulmist üle kõige siin maailmas, sest laulmine on läbi ja lõhki minu elu. Kui mulle see võimalus antakse, siis ma ikkagi pürgin sinna lavale."

Nagu laulu videos, on ka Sissi lavashow's on suur osa koreograafial, mida taustalauljad Kaire Vilgats ja Dagmar Oja alguses pelgasid. "Kui me alustasime ja saime Dagmari ja Kaire taustalauljateks, siis nad küsisid, et ega me tantsima ei pea. Ma ütlesin, et ei, aga siis tuli esimene proov, kus mu õde näitas tantsu ette," meenutas ta.

Hetkel on Sissil probleeme häälepaeltega, kuid ta proovib olukoras näha ka positiivset poolt. "Iga asi elus juhtub põhjusega. Muusika on olnud siiani minu terve elu, aga hetkel ma seda teha ei saa," rääkis lauljatar. "See annab mulle võimaluse vaadata neid elu osi, millega ma ei ole nii aktiivselt tegelenud, milles ma ei ole kõige parem, aga mida peaks ree peale ajama. Näiteks olen hästi halb meilide saatmises, organiseerimises, asjades, mis ei ole seotud kunstiga."

Samuti on ta kindel, et vaatamata probleemidele häälepaeltega seisab ta Eesti Laulu poolfinaalis laval. "Poolfinaalis ma olen laval ja laulan. Seis kõigub, aga ma tean, et selleks päevaks ma saan nad nii korda, et ma olen seal laval. "