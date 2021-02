Ilmus Daniel Levi uus videosingel "Jasmine"

Jasmine räägib Levi sõnul sellest, kuidas aeg-ajalt tuleb toimunule tagasi vaadata ja tähistada seda, kuhu sa jõudnud oled ja milliseks inimeseks sa selle käigus oled saanud.

"Selle loo saamislugu on paras klišee. Mõni aasta tagasi, kui käisin Balil, siis seal tekkis mul inspiratsioon kirjutada lugu teekondadest suhetes. "Jasmine" on lahkumineku lugude täielik vastand, see on leppimisest ja sellest, kuidas hetke nautides ei peaks unustama kogu seda teekonda, mis sind siia tõi," selgitas Levi.

Värske singli on Levi kirjutanud koos laulukirjutajate-produtsentide Ago Teppandi ja Joonas Parkkoneniga. "Daniel mängis mulle selle laulu esimest demo ja ma armusin koheselt sellesse loosse. Töötasime sellega edasi, sättisime veel siit ja sealt, valasime kerge diskosäraga üle ja voilá," rääkis Parkkonen loo valmimisest ja koostööst.

"Mul oli täielik au, et sellised muusikalised legendid nagu Ago ja Joonas said samuti selle loost ja sõnumist inspireeritud ning otsustasid minuga koos töötada, et see lugu ellu äratada. Ma väga loodan, et see lugu paneb inimesi kõrvuni naeratama ja toob mõnusa tantsusammu jalgeisse," lisas Levi.

"Jasmine'i" visuaalse maailma lõid noored filmitegijad Raul Esko ja Romet Esko, kellega koos filmiti mustreid täis Kangadžunglis loole muusikavideo.