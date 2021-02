Kokk: ainult vahukoorega vastlakukkel on eelkõige sovetiaja jäänuk

Teisipäeval, 16. veebruaril on vastlapäev ja sellega seoses tekib inimestel ka küsimus, kuidas teha ise väga häid vastlakukleid. "Ringvaates" selgus, et vastlakukkel ei pea olema sugugi ainult magus ja sugugi mitte ainult vahukoorega, sest kukli ainus tingimus on see, et see oleks nisujahust. Kõigest vahukoorega kukkel on pigem sovetiaja jäänuk, märkis peakokkade ühenduse tegevjuht Helen Vihtol.

Vihtol selgitas, et õige pärmitaigen on pehme, natuke niiske ja natuke kleepuv. Kuklite rullimisel ei tohi jahu kasutada, sest sel juhul ei teki vajalikku nakkumist. Valmisrullitud kuklite munaga määrimine tekitab kuklile kooriku, mis tagab, et kuklid ei kerki üle ja jääb ilus konkreetne kukkel

Ta rääkis ka, et vastupidiselt üldlevinud arvamusele ei pea vastlakukkel alati olema magus. "Kukli ajalugu ütleb, et see peab olema nisujahust. See on ainuke asi. Aga igaühel on oma maitse. Kes tahab, sööb magusat, kes tahab, sööb soolast," märkis ta.

Kui kukkel 16. sajandil meie ellu tuli, siis ta oli magustoit, aga teda tehti väga palju teistmoodi kui praegu, tõdes ta. "Praegune kukkel on 19. sajandi lõpu teema. Meie nn klassika, ainult vahukoorega kukkel on ikkagi sovetiaja jäänuk, siis ei olnud lihtsalt midagi muud."

Need, kes soovivad saates nähtud vastlakukleid ise kodus teha, leiavad vajalikud retseptid taigna ja täite tegemiseks "Ringvaate" Facebookist.