Ajakirjanik raamatust "Harry ja Meghani tegelik lugu": see pole õel raamat

"Raamatu paksusest ei tasu end lasta heidutada," märkis Ester-Väljaots raamatu 520-leheküljelisele paksusele viidates. "See on väga lihtsalt loetav, huvitav, siin ei ole faktidega ja aastatega ega muu sellisega lugejat üle koormatud. Eelkõige on siin toetutud kuulujuttudele, mis teeb lugemise põnevamaks."

Ester-Väljaots märkis, et Campbell ei ole varjanud, et ta on raamatu kirjutanud tuttavatelt kuuldud juttude põhjal. "Ta ei ole siin otseselt allikaid paljastanud ja see pole üldse õel raamat. Lugusid ja tegutsemise motiive tasub mõista mõlemalt poolt."

Campbell on Ester-Väljaotsa sõnul saanud ka leediks abielludes, kuigi sündis rikkasse perre. "Oma staatusele vastavalt on ta olnud kogu aeg kutsutud kõikidele kuninglikele üritustele, tal on olnud selline esirea roll ja õhtusöökidelt jm on ta neid jutte kogunud."