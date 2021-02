Euroopa vanim inimene tähistas koroonast paranedes 117. sünnipäeva

Õde Andre, sünninimega Lucile Randon andis positiivse koroonaproovi 16. jaanuaril, ent tõdes, et ei saanud ise arugi, et ta haige on, kirjutab BBC.

Pime ja ratastoolis liikuv õde Andre viibis seejärel Toulonis vanadekodus isolatsioonis ja on nüüdseks täielikult tervenenud, mis tähendab, et sel neljapäeval sai ta ka oma 117. sünnipäeva tähistada. Seda muidugi väiksemas seltskonnas, kui tavaliselt.

Nunn sõnas, et ta ei tundnud koroonat põdedes kartust, sest mõte surmast teda ei hirmuta.

"Mul on hea meel siin olla, aga samas soovin ma olla ka kuskil mujal, et saaksin ühineda oma vanema venna, vanaisa ja vanaemaga," ütles õde Andre.

Õde Andre sündis 11. veebruaril 1904. aastal. Lisaks sellele, et ta on Euroopa vanim inimene, on ta kogu maailmas vanimate inimeste järjestuses teisel kohal.