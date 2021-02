Lili Milani: eestlastel ja iraanlastel on väga palju sarnaseid jooni

Iraanis sündinud, kuid juba 27 aastat Eestis elanud geeniteadlane Lili Milani tõdes, et eestlaste ja iraanlaste vahel on märgata mitmeid sarnasusi.

"Minu jaoks on eestlaste ja iraanlaste vahel väga palju sarnasusi. Eestlased on ka tohutult külalislahked. Näiteks eile õhtul üks kolleeg tõi mulle oma kõrvitsat, puravikke ja kukeseeni. Sellist koos metsas käimist ja saagi jagamist ja üleüldse suhtlust stiilis, et oi sul ei olegi kodus õunapuud, ma toon sulle, seda on palju. Asju jagatakse väga lahkelt," rääkis Milani "Vikerhommikus".

Ühiseid jooni on märgata aga ka kahe rahvuse suhtumises haridusse.

"Haridus on väga oluline nii iraanlastel kui ka eestlastel. Ma käisin põhikoolis kuni kuuenda klassini Rootsis ja alates seitsmendast Eestis ja see oli tohutult suur vahe, kui oluliseks peeti õppimist," nentis Milani, et rootslased õppimisse kuigi tõsiselt ei suhtu.

"Mina kasvasin Rootsis üles ikkagi Iraani väärtustega, et sa pead väga korralikult pingutama ja õppima, aga ümberringi olid kõik kuidagi nii rahulikud – pole oluline, mis iganes, heaolu riik ehk ükskõik, kelleks sa saad, sa oled oluline ja teenid head palka," ütles Milani.

Ta lisas, et Eestis õppides oli ta aga ümbritsetud õpihimuliste inimestega, kes ta ka väga hästi vastu võtsid.

"1994. aastal, kui me Eestisse tulime, siis inimesed tulid juurde, tahtsid rääkida. Klassi- ja koolikaaslased olid ka väga sõbralikud ja tundsid huvi, et kes sa oled ja kust sa tulid, suhtleme. Nüüd viimastel aastatel on see olukord ja hoiakud tänavatel liikuvate välismaalaste vastu võib olla veidi muutunud, aga ma olen veendunud, et see muutub uuesti taas positiivsemaks," rääkis Milani.