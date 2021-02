Soomes tallati lumele hiiglaslik kunstiteos

160-meetrise läbimõõduga kaunis geomeetriline kujund talluti lumele möödunud nädalavahetusel, kokku võttis joonistamine aega kaks päeva. Seda peetakse kõige suuremaks lumejoonistuseks, mis Soomes eales tehtud.

Idee algataja Janne Pyykkö töötab igapäevaselt IT-konsultandina. Ta rääkis BBC-le, et on varem teinud sarnaseid, aga väiksemaid lumemaalinguid ning soovis seekord teha midagi keerukamat ja suurejoonelisemat. Teda inspireeris briti kunstnik Simon Beck, kes on samuti tuntud lumejoonistuste tõttu.

Kõigepealt tegi Pyykkö valmis algse joonise ning siis tegi üleskutse Soome lumekunstnike Facebooki gruppi, et leida vabatahtlikud, kes oleks nõus teda aitama.

Ta printis igale vabatahtlikule välja joonise, mille järgi mustrit lumele tallata. Kujund tallati Helsinki lähedal asuvale Löfkulla golfiväljakule, mis on kaetud koheva lumevaibaga. Mustrite tegemiseks kasutati köisi ning 50cm pikki ja 30cm laiu lumeräätsi.

Hiiglaslik lumejoonistus Soomes Autor/allikas: SCANPIX/Pekka Lintusaari/AP

Pyykkö sõnul oli see projekt tema jaoks üpris suur väljakutse, sest ta polnud varem nii suurt gruppi inimesi nii keerulisel ülesandel juhendanud. Sellegipoolest said vabatahtlikud juhiste järgimisega kenasti hakkama ning joonistus õnnestus esimesel katsel.

Kõnealune projekt on siiski ajutine ja nähtav täpselt nii kaua, kui ilmaolud lubavad. Samas on hiigeljoonistus rahvusvaheliselt palju tähelepanu pälvinud ning see on innustanud Pyykköt mõtlema ka uutele projektidele. "Järgmisel korral oleks joonistused ilmselt siiski veidi väiksemad," ütles ta.