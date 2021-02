Kethi Uibomägi: olen pisut ebaeestlaslik ja setolikult temperamentne

Laulja Kethi Uibomägi tõdes, et on tihti tundnud, et ta pole selline, nagu suurem osa eestlastest.

"Ma olen alati tundnud, et Eesti jaoks ma olen liiga palju, aga seto jaoks ma ei ole liiga palju. Kui meil oli see "Hommik Anuga" saates esinemine, siis seto inimesed kirjutasid mulle, et sa ikka õige auruga lasid ja õige vunk on taga. Nüüd ma saan aru, et ma olengi pisut ebaeestlaslik ja väga setolikult temperamentne," rääkis seto juurtega Uibomägi R2 "Hommikus!".

Sama tõdes ka Ithaka Maria, lisades, et kui inimesed on tema seto juurtest teada saanud, on talle öeldud, et see seletab nii mõndagi.

Saates tõid seto juurtega muusikuid ka näiteid sellest, mis setosid tallinlastest eristab.

"Näiteks see on küll setode traditsioon, et iga laupäev on kodus suurpuhastus, mis algab juba hommikul. Mina olen seda juba seitsme- või kaheksa-aastasest saati teinud. Terve päev koristatakse ja siis käiakse näpuga, kontrollitakse maalid jms kohad, et tolmu ei oleks. Õhtul tehti sauna ja pühapäeval mindi kirikusse," kirjeldas Uibomägi.

Setode puhul on tähtis ka usk. "Ka igal pealinnas elaval setol on side püha isaga, mina suhtlen temaga regulaarselt," ütles Ithaka Maria.

Õigeuskliku rahvana tähistavad setod ka kõiki pühasid justkui topelt. "Õigeusu kalender on ajalooliselt olnud kaks nädalat maas sellest kalendrist, mida me muidu kasutame. Kahe nädala pärast on uued pühad, seto jõulud, seto jaanipäev – neid kõiki täiesti tähistatakse," sõnas Matis Leima.