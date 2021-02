Alabama Watchdog: reaalsus on alles nüüd kohale jõudnud

"Terevisioonis" käisid külas Eesti Laulu poolfinalistid Ken Einberg ja Sven Seinpere bändist Alabama Watchdog. Bändi laulja Einberg rääkis, et ta on nüüd mõistnud, et milline pinge pannakse peale Eesti Laulul osalevale lauljale ning nende vokaalselt keerulise laulu esitamine tekitab talle pinget.

Einberg tõdes, et muretseb oma hääle pärast. "Teades, missugune pinge on pandud peale lauljale, kes esineb Eesti Laulul, siis see reaalsus on nüüd alles kohale jõudnud," rääkis ta. "Ma pole väga pikalt laulnud, umbes kolm-neli aastat. See on pikk periood ja teadmine, et see lugu on vokaalselt välja kutset pakkuv, see tekitab pinget."

Lauluproovid toimuvad tal enne saadet iga päev. "Rutiin on paika loksunud. Kui on päevatoimetused ära tehtud, siis sellele järgneb pikaajaline lauluprotsess, mis on kas hääleseadjaga või taustalauljatega."

Bändikaaslane Sven Seinpere kinnitab, et Ken tõesti teeb iga päev proovi. "Ma näen proovikakalendris, et iga õhtu Ken on pannud kasvõi tund aega kirja endale, nii et ju ta ikka käib laulmas." Bändis trumme mängiv Seinpere niivõrd pabinas pole. "Üritan pulka mitte maha kukutada ja kõik on hästi, ma arvan," ütles ta.

Looga, millega bänd võistlusel osaleb, üritasid nad rahu teha äärmiselt keeruka 2020. aastaga. "See lugu lüüriliselt on kirjutatud tavalise inimese perspektiivis, kes käsitleb erinevaid teemasid, mis on meediast läbi käinud aastal 2020. Ta üritab oma seisukohta või positsiooni maailmas leida selle kõige vahel," selgitasid nad.

"Kui sul on koroona ühes perspektiivis ja sul on igaugused asjad, mis on liiga poliitiliseks aetud, siis kuidas inimene peaks ennast nägema selles maailmas. See laul kommenteerib või viitab erinevatele teemadele, mis on lihtsalt meediast läbi käinud ja üritab näha, kuhu tema sobitub seal maailmas."