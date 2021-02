Tõnis Niinemets: Eesti Laul on nagu üks suur pulm

"Eks see kõige uudsem, üllatavam ja keerulisem ongi saada see suur kamp võimalikult hajutatuna üksteisest eemale, aga samas nad peavad tinglikult olema kõik koos," nentis Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula.

Kuigi koroonaviiruse oht muudab ürituse korraldamise mõnevõrra keerukamaks, võib maailmas valitsevast olukorrast ka mõnevõrra kasu olla – artistid pole pikka aega lavale saanud ja tõenäoliselt on soov esineda suur.

"Ma arvan, et me oleme võitnud selle, et artistid on võib olla natuke näljasemad ja võidujanulisemad ning tahavad rohkem oma uut materjali esitada. Ja nendes oludes, nagu me oleme, tuleb Eesti Laul, ma arvan, eriti vinge. Sõu on seda enam fokuseeritud just televaatajale," ütles Eesti Laulu saatejuht Tõnis Niinemets ja lisas, et Eesti Laul toob endaga kindlasti häid elamusi.

"See on nagu üks pulm, kus kõik tulevad ikkagi positiivsete emotsioonidega kohale. Keegi ei tule sinna nukrutsema," sõnas Niinemets.

Korraldajad on mõelnud ka sellele, mis saab siis, kui mõni artist isolatsioonis peab viibima.

"Kui artist haigestub või satub eneseisolatsiooni, siis me mängime ta videot ning see läheb hindamisele ja ta saab võistelda," ütles Rahula.

Publiku koha täidab saalis žürii ja green room ning lauluvõistluse ajal on oodata ka mitmeid vaheesinejaid.

"Vaheesinejateks on näiteks Daniel Levi, Curly Strings, huvitavaid räppareid igasuguseid. Finaalis on Mr Lawrence, Smilers jne. Tuleb igasuguseid üllatusi," ütles Rahula.

Eesti Laulu poolfinaalid toimuvad 18. ja 20. veebruaril, finaal toimub 6. märtsil.