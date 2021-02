Kea esines eriolukorra ajal tühjale saalile

"Minu puhul on see, et ma tahaks näha neid inimesi enda ees ja mind samamoodi publik toidab, aga ma arvan, et ma olen selline artist, kes on harjunud, et saalid ei ole rahvast täis," rääkis Kea. "Sain eelmisel aastal laeval laulda ja teha ühes show's kaasa ja samamoodi, kui eriolukord algas, siis oli saalis täpselt üks-kaks inimest."

"Aga sa lähed sama energiaga, annad endast kõik. See ei olene sellest, kui palju neid inimesi on. Ja kaameramehed kindlasti elavad ka kaasa!" jäi lauljatar positiivseks.

Eesti Laulu poolfinaalid on juba järgmisel nädalal ning võistlejad peavad end eriti hoolega hoidma, et just saate ajaks isolatsiooni jääma ei peaks. Kea tunnistas, et temal nii suurt hirmu pole, sest põdes koroonaviiruse mõnda aega tagasi läbi. "Mul on see endal kogetud, pean ütlema. Nii suure hirmuga võib-olla ei võta, aga väldin kokkupuuteid inimestega. Nüüd on juba peaaegu pool aastat möödas, isolatsiooni ei taha enam sattuda ja kui võib-olla nii juhtuks, siis võib-olla ei jõuaks võistlusele." Ta rääkis, et haigus kõige kergemini ei kulgenud, ei pidanud ta haiglasse siiski minema ja tunneb end praeguseks juba väga hästi. "Praegu ma tunnen ennast väga hästi, ei ole midagi hullu. Lähen hea energiaga Eesti Laulu lavale."

Lavashow on juba välja mõeldud. "Tulen tantsijatega, mul on kolm väga ägedat meestantsijat ja ega ma ise ka kohal peal ei seisa," lubas Kea lavale vägevat tantsukava, mille pani kokku tema hea sõber ja tunnustatud koreograaf Eghert-Sören Nõmm.

Kea kiidab ka tänavust laulude valikut. "Kõik artistid on päris head konkurendid see aasta. Väga hea lood, väga head artistid nii vanemate kui nooremate hulgast. Ma arvan, et seal võib tulla üllatusi," arutles ta.

Kea tantsulist lugu "Hypnotized" on tema sõnul palju võrreldud Tanja looga "Best Night Ever". "Minu arvates on neid tantsulisi lugusid päris mitu, aga saate koha pealt mõtlen, et kõik ei saa ka ballaaadid olla. Need on ideaalselt ära jaotatud, et natuke ühte ja natuke teist ja vaatajal on ka põnev vaadata ja valida."