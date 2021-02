Remo Savisaar kannatab ilusate looduspiltide nimel käreda pakase käes

"Olud on sellised, et ega neil [loomadel ja lindudel] praegu lihtne ei ole. Hakkama tuleb saada, aga on ka väga palju selliseid linde, kes ei ole hakkama saanud ja on alla vandunud. Nüüd tuletaks küll inimestele meelde seda lugu, et kui alustate söötmist, siis kindlasti tuleks nüüd sööta, mitte ära lõpetada – linnud sõltuvad sellest," rääkis Savisaar "Ringvaates".

Näiteks on keeruline olukord hallhaigrutel, kes armastavad külmaga jalgupidi vees magada, sest vesi on õhust soojem.

"Aga üks haigur ei mõelnud selle peale, et jalgade ümber moodustub jää ja ta külmus sinna kinni," kirjeldas Savisaar Saaremaal juhtunut.

Ta lisas, et tunneb ka ise pildistades tihti, kuidas õues olles külm hakkab.

"Põhiline on ikkagi enda õige kihiline riietus. Kui ma lähen ja liigun, siis mul külm ei hakka. Aga väga palju on ka varitsemist – üleeile ma varitsesin jäälinde ja seal varjes hakkas tõesti väga külm. Kui ma seal poolteist tundi olen, siis ma tunnen, et nüüd hakkab väga külm. Aga kokku olen ma seal viis tundi, nii et ülejäänud aeg on korralik kannatus. Piltide nimel tuleb kannatada," ütles Savisaar.

"Ringvaade" heitis ka pilgu Savisaare kolmapäeval tehtud piltidele: