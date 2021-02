Jüri Kamenik: uuel nädalal on oodata soojemat ilma

"Selles mõttes on see talv huvitav, et tegelikult on tegemist sooja talvega, aga nüüd juhtus olema üks külm anomaalia ja see tuli lihtsalt seepärast, et üks madalrõhkkond Venemaal tõmbas selle külma õhu Jäämerelt meie kohale. Detsember oli väga soe, jaanuari keskmine oli tavalisest soojem, veebruar tuleb nüüd igal juhul keskmisest külmem. Kuu lõpp ja ka järgmine nädal, paistab, et on kuskil 0 kuni -10 kraadi. Ehk siis ma ülteks küll, et talve külmaerkord on nüüd läbi," rääkis Kamenik "Ringvaates" ja lisas, et nüüd võib hakata kevadet ootama.

Tartu maratonil osalejad Kameniku sõnul lume sulamise pärast aga muretsema ei pea.

"Isegi kui nüüd järgmisel nädalal juhtub mingusugune ekstreemne anomaalia, et tuleb nt 0 või +2 kraadi, siis lund on nii palju, et see ei sula kõik ära," ütles Kamenik ja lisas, et tõenäoliselt on Tartu maratoni ajal umbes -1 või -2 kraadi.