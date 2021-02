Lenna Kuurmaa külmast ilmast: pidev riidesse pakkimine ja kütmine hakkab väsitama

"Eks hakkab väsitama see enda riidesse pakkimine, laste riidesse pakkimine, mingi tohutu pampude selga ajamine ja loomulikult kütmine. Ikkagi ärkame hommikul ja kohe ruttu kell kuus teeme tule alla," rääkis Kuurmaa "Ringvaates".

Samas tõdes ta, et naudib ka talve, sest sellist ilusat valget talve pole Eestis ammu olnud. Ka Kuurmaa lapsed tunnevad talvest rõõmu ja armastavad õues mängida. Mõnusate talveilmade korral on neid keeruline õuest tuppa meelitada, ent krõbeda külmaga on kergem – siis üle poole tunni õues olla ei kannatagi. Õues müttab ka Kuurmaa, kes sai sel talvel esimest korda elus lumeonni ehitada. Üheskoos veedetakse ka muidu palju aega, sest suuremad lapsed on praegu distantsõppel.

"Käibki toidu tegemine ja lastega koos õppimine ja mängimine – see on põhifookus," kirjeldas Kuurmaa oma tegemisi. Ta lisas, et leiab aega ka muusika jaoks ja juba üsna varsti on Vanilla Ninjalt uut muusikat oodata.