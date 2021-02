Barack ja Michelle Obama toovad Netflixi kasutajateni uue lastesaate

Märtsis linastub Netflixis lastesari "Waffles + Mochi", mille produtsendid on Barack ja Michelle Obama. Michelle kehastub sarjas ka supermarketi omanikuks.

Michelle Obama sõnul on tegemist naljaka, südantsoojendava ja maagilise seriaaliga, kus õpetatakse lastele, et kodus ise valmistatud toidud on paremad kui valmistoidud, kirjutab BBC.

Michelle Obama ulatab sarjas abikäe palju jäätist söönud käpiknukkudele, kes on hakanud koka ametist unistama. Üheskoos võtavad nad maagilises ostukärus ette reisi maailma erinevatesse paikadesse, kus naudivad ise valmistatud toitu.

Obamad sõlmisid 2018. aastal Netflixiga lepingu, et hakkavad voogedastusplatvormile sisu tootma. Varasemalt on nad teinud näiteks dokumentaalfilmi "Becoming", mis põhines Michelle Obama autobiograafial.