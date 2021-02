Galerii: Johannes Tralla pani oma käejälje telemaja fuajee seinale

"Mulle tundub, et see vastab minu käe kujule, sest see käsi istus seal päris hästi sees, nii et tegemist ei ole süvariigi, vandenõu või valekäega," ütles Tralla ja tõdes, et on suur au näha oma käejälge teiste tuntud teleinimeste omade kõrval rippumas.

"See paneb ikka selle peale mõtlema, et ju siis on selles töös, mida ma palavalt armastan, läinud ka midagi õigesti, kui head kolleegid leiavad, et seda on vaja esile tõsta. Siiamaani on seda raske uskuda, aga vähehaaval hakkab see mõte, kuidagi kohale jõudma," sõnas Tralla.

Aja jooksul on Tralla ETV vaatajaid mitmete saadetega rõõmustanud – ta juhib saateid "Aktuaalne kaamera", "Esimene stuudio" ja "Johannese lähetamine". Lisaks on ta olnud rahvusringhäälingu korrespondent Brüsselis ning teinud kaastööd erinevatele ERR-i kanalitele. Kuigi oma esimest teles töötamise päeva ta täpselt ei mäleta, on tal meeles päev, mil esimest korda teletöö telgitaguseid nägi.

"Ma mäletan, et minu esimene telekoolipäev oli presidendivalimiste lõppvoor, kus kuulutati välja Eesti vabariigi president Toomas Hendrik Ilves. See oli väga tihe rebimine Arnold Rüütli ja Ilvese vahel ja ma olin toona töövarjuks Sven Soiverile, kes oli selleks hetkeks töötanud TV3 uudistes paar aastat," meenutas Tralla ja lisas, et on ka nüüd, aastaid hiljem Soiveriga koos pressikonverentse oodates seda päeva meenutanud.

"See oli minu esimene koolipäev, kus ma sain aimu sellest, mida tähendab uudistereporteri töö ja sel hetkel ma vist ikkagi tolknesin Sveni ja operaatori sabas, püüdes aru saada, mis seal Estonias üldse toimub ja kuidas intervjuu tegemine üldse telelooks vormub," kirjeldas Tralla, lisades, et tehnika oli toona teistsugune kui praegu.

Lisaks tehnikale on aastate jooksul arenenud ka Tralla ise. "Kindlasti on aegade jooksul muutunud mu juuksed – kultuurihuvilisest hipist on saanud võib olla veidi korrektsema soenguga ajakirjanik," tõdes Tralla.

Johannes Tralla 2012. aastal Autor/allikas: Ülo Josing/ERR

Uusi oskusi ja teadmisi on ta saanud aga ka tööülesandeid täites. "Mida ma õppinud olen, seda ei olegi võimalik ühe lausega kokku võtta," ütles Tralla. "See töö iga päev õpetab midagi. Iga päev, kui ma õhtul siin ukse kinni panen, olen ma mingi tarkusetera võrra rikam."

Telemaastikul plaanib Tralla tegutseda ka edaspidi. "Mu kindel plaan on teha kõike seda, mis ma praegu iga päev teen, aga paremini," ütles Tralla.