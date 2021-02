Uku Haasma Eesti Laulu lugu valmis ühe päevaga

"See laul tuli suve algul kaasprodutsent Rudolf Toltsbergiga, tema lasi instrumentaalmõtet, kus oli seal alguses see kitarr ja esimene refräänitrummi osa. Kohe, kui ma seda kuulsin, sain aru, et see on väga potentsiaalikas ja siit saab lugu teha," meenutas Haasma. "Siis me natuke arutasime omavahel, et mis emotsioon siin tekib ja kuskil tunni ajaga oli mul juba esimese salmi meloodia, sõnad ja refrääni osa ka. Päris kiiresti läks sellega, kui mingi asi kõnetab, siis hakkab tulema."

Muusika on teda ümbritsenud juba varakult, nimelt on tema isa Aarne Haasma legendaarses ansamblis Kukerpillid akordionimängija. Uku hakkas bändi tegema 14-aastaselt. "Mind hakkas basskitarr kõnetama ja siis mainisin isale, et tahaks basskidra mängida. Üks päev tulin koju ja basskitarrr ootas mind diivani peal," rääkis ta. "Parasjagu tegid koolivennad bändi ja neil oli bassimees puudu ja siis helistasin, et ahoi, ma sain bassi, tüübid ütlesid, et tule proovi. Samal päeval, kui sain basskitarri, olin ka juba bassimees."

Muusikat on kirjutatud tal rohkem kui Eesti Laulu jaoks. "Sahtlis on ootamas omajagu lugusid, kusjuures sellel aastal plaaningi välja anda esimese debüütalbumi," lubas noor muusik.

Suurt lavashow'd Uku ei plaani teha. "Mina ise liigun läbi emotsioonide. Ma soovikski kuulajale ja vaatajale anda edasi sellist emotsiooni, mida ma parasjagu tunnen." Täiesti üksi ta siiski lavale ei astu ning teda on toetamas bänd ja kaks taustalauljat.

Eesti Laulu võtab ta pigem kui huvitavat kogemust. "Ma isegi ei mõtle teistele kui konkurentidele. Ma lihtsalt naudin seda protsessi oma heade sõpradega, ma ei võta seda kui suurt võistlust. Minu jaoks on see lihtsalt üldiselt suur võimalus."