Rahel tahab oma muusika viia ka Eestist välja

"Terevisioonis" oli külas Eesti Laulu poolfinalist Rahel, kes võistleb lauluga "Sunday Night". Varasemalt mitmetes muusikaprojektides osalenud lauljatar rääkis, et on alati teadnud, et soovib jõuda soolokarjäärini ning järgmine samm oleks albumi väljaandmine ja oma muusika välismaale viimine.

"Ma arvan, et see on selline pisut alternatiivne popmuusika, kuhu ma omadega jõudud olen," rääkis Rahel. "See teekond algas juba lasteaias - siis ma tegelesin tantsu ja laulu mõlemaga ja ühel hetkel tuli raske südamega suund valida, aga see on nii loomulikult läinud."

"Ma valisin laulu, läksin Otsakooli ja siis olen teinud igasuguseid erinevaid asju ja lõpuks jõudnud sooloprojektini."

Varasemalt on Rahel olnud näiteks bändides Ouu ja Rake ning samuti laulnud tausta nii Eesti Laulul kui ka ansamblile 2 Quick Start, kuid on alati teadnud, et soovib ka soololauljana esineda. "See oli teadmine, et sinna ma niikuinii jõuan, ükskõik, mis teid pidi. Ma lihtsalt teadsin, et ma tahtsin jõuda muusika kirjutamiseni ja omaloominguni."

Eesti Laulu laval lubab Rahel näidata kette ja koreograafiat. "Otseselt paabulinnukostüümi selga ei pane, aga videost tulenevalt on seda inspiratsiooni kindlasti ka," ütles ta. "Ketid tulevad küll. Sille loob visuaalse kostüümilise maailma, Markus aitab lavale luua koreograafiaga, Jaan teeb mulle taustavisuaalid. Nii et kogu tiim, kes on videoga hõives olnud, aitab mind lavaga ka."

Eesti Laulu lahtrisse saab linnukese tõmmata, järgmisena unistab laulja albumi väljaandmisest ja oma muusikaga välismaale jõudmisest. "Alternatiivse popi skeene on praegu veel natuke väljaspool Eestit. Tahaks proovida oma muusikat välja viia, aga kõigepealt tuleb muusika valmis kirjutada. Lähen samm sammu haaval, kui mul on asi mida pakkuda, siis ma võtan järgmise platvormi."