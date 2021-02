Tõnis Niinemets proovis treeneri juhendamisel laskesuusatamist

Näitleja Tõnis Niinemets on suur laskesuusatamise fänn. "Ringvaade" viis Niinemetsa koos treener Margus Aderiga nii suusarajale kui ka lasketiiru, et ka näitleja ise laskesuusatamist proovida saaks.

Niinemets tõdes, et esimese lumega ta kohe suusatama ei kiirusta, ent aeg-ajalt armastab ta oma lõbuks suusad jalga panna küll. Ka relvast on ta varem lasknud, ent laskesuusatamise relva kasutas ta esimest korda.

"Ma pean tunnistama, et ma arvasin, et ma olen kobam – mitte, et ma tahaks endale medalit kaela riputada," sõnas Niinemets, kui Nõmmel suusatamise lõpetas.

Nõmmelt liikusid nad aga Männiku jahilasketiiru, kus Niinemets suusatamise asemel joostes lasketiiru jõudis ja seejärel laskmist harjutas.

"Ma ei saanud mitte kottigi aru, mida ma lasen. Proovisin lihtsalt hingata ja seda musta märki tabada," sõnas Niinemets, lisades, et tegemist on siiski üsna raske spordialaga ja televaatajad ei tohiks laskesuusatamist vaadates kobiseda, et sportlased hakkama ei saa.