Rahvusraamatukogu tegi ülevaate raamatute vahele ununenud esemetest

Rahvusraamatukogu tegutsemisaja jooksul on lugejad raamatute vahele unustanud mitmeid erinevaid asju. Rahvusraamatukogu kogus unustatud asjad kokku ja tegi neist näituse.

Rahvusraamatukogu vanemraamatukoguhoidja Krista-Viivika Kats rääkis "Ringvaates", et näiteks on nad raamatute vahelt leidnud erinevaid fotosid ja joonistusi, aga ka näiteks trammipileteid ja ostutšekke.

Samuti on Katsi sõnul järjehoidjatena levinud kommipaberid ning erinevad kirjad ja kaardid. Raamatute vahelt on nad leidnud ka telegramme ning kord leidis Katsi kolleeg ka viis eurot.

Lisaks raamatute vahele ununenud asjadele võib raamatutest leida aga ka inimeste kirjutatud märkeid.

"Kujutage ette raamatukogu – vanasti olid lauad pikalt ja istuti seal – kena noor neiu istub ja tema kõrval istub järsku kena noormees. Mida siis neiu teeb? Lükkab raamatut tema poole ja on kirjutanud sinna: "Kallis noormes, kes sa mu kõrval istud. Vaata mulle otsa ja armu minusse!" Küll minult ikka küsitakse, et kuidas see lugu lõppes – äkki nüüd teleekraanilt saame vastuse," ütles Kats.