Hiljuti linastunud dokumentaalfilm Britney Spearsist sai palju vastukaja

Voogedastusplatvormil Hulu linastus dokumentaalfilm "Framing Britney Spears", mis on nii kriitikutelt kui ka lauljatari fännidelt palju vastukaja saanud.

The New York Timesi film jutustab Spearsi popstaariks saamisest ja sellest, kuidas alates 2008. aastast on Spearsi isa tema kohtu poolt määratud eestkostja, kirjutab BBC.

Kohus määras Jamie Spearsi Britney eestkostjaks pärast seda, kui lauljatar viis päeva psühhiaatriakliinikus oli, tuues põhjuseks, et Britneyl on vaimse tervisega probleeme, mistõttu on tal vaja eestkostjat, kes ka tema rahaasjade eest hoolt kannaks.

Eelmisel aastal pöördus Britney aga kohtusse sooviga isa eestkoste alt vabaneda. Lauljatarile avaldati toetust ka sotsiaalmeedias, kasutades teemaviidet #freeBritney. Kuid kestnud kohtulahing lõppes sellega, et Britney isa jäi siiski tema eestkostjaks.

Teemaviide #freeBritney on populaarne aga praegugi, sest uus dokumentaalfilm annab paljude sõnul aimu sellest, kuidas Spearsi on aastaid ebaõiglaselt koheldud. Britney kaitseks on välja astunud mitmed kuulsused, nende seas näiteks Sarah Jessica Parker, Miley Cyrus ja Bette Midler.