ERR Jupiter tuli välja TV-rakendusega Androidi nutiteleritele

Nutikatele teleritele ning Androidi operatsioonisüsteemi kasutavatele boksidele loodud TV-rakenduse leiab Google Play poest otsingu "ERR Jupiter" alt. Rakendus on kasutajatele tasuta ning see võimaldab mugavalt vaadata Jupiteris leiduvat videosisu suurtelt ekraanidelt. Jupiter keskendub küll uuematele seadmetele, ent pakub tuge ka mõne aasta tagustele nutikatele teleritele. Jupiter ei toeta vanemaid kui 4.4 Android operatsioonisüsteemiga seadmeid.

Jupiteri äpp Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Lisaks Androidi rakendusele saab Jupiteri sisu vaadata ka Apple TV vahendusel. Valminud on ka rakendused WebOs-i ja Tizeni operatsioonisüsteemidele, mida kasutavad LG ja Samsungi uuemad seadmed. Rakendused ootavad heakskiitu tootjatelt, et need muutuksid kasutajatele kättesaadavaks.

TV-rakendused on Eesti Rahvusringhäälingu jaoks välja arendanud koostööpartner Devtailor Software. 2015. aastal asutatud tarkvara- ja tootearenduse ettevõte spetsialiseerub uute digitaalsete teenuste loomisele, tehisintellekti kasutamisele ning "asjade interneti" lahendustele.

Jupiteri peatoimetaja Toomas Luhatsi sõnul on TV-rakendused Jupiteri taolise äpi puhul vaataja selge ootus. "Me kuulame klienti ehk oma külastajaid. Ootust Jupiteri TV-rakenduse järele on paljud konstruktiivse tagasiside vormis meile väljendanud. Devtailor Software'iga koostöö, mis algas Jupiteri Apple TV versiooni valmis progemisega Janno Sterni poolt ning tipneb nüüd ERR Jupiteri TV-rakendustega Eestis enimlevinud nutikatele teleritele, on ühtlasi suurepärane näide avaliku ja erasektori koostöö võimalikkusest. Tahan siinkohal veelkord südamest tänada Janno Sterni ja kogu tema suurepärast tiimi."

Jupiteri äpp Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Jätkuvalt leiab Jupiteri ka aadressilt jupiter.err.ee, kuhu on koondatud ERR-is pakutav audio-visuaalne sisu, sh sarjad, mängu- ja dokfilmid, saated ning audiosisu kontsertidest kuuldemängudeni.