Kontserdikorraldaja Eva Palm: rock'n'roll on muutunud tervislikuks

"Ma olen 20 aastat seda asja teinud, see, mis ma nüüd näen, on väga erinev sellest, kui ma alustasin, mida me panime näiteks backstage'i või mida meilt nõuti," rääkis Palm.

Põhiliselt on muutunud näiteks alkohoolsete jookide kogused. "Aastate eest pidi olema kohutaval kombel alkoholivalikut, toimus ka ägedaid pidusid. Mõni bänd hullem, mõni vähem," meenutas ta.

"Nüüd on tõesti nii, et iga kord ma pean vaatama, et mul oleks mingi joogaõpetaja, mingi massöör, et mul on kiropraktik kohe võtta. Kõik peab olema vegan ja imeasjad peavad olema toodud. See ongi see erinevus. Inimesed väga jälgivad oma tervist ja hoolitsevad enda eest."

Ta tõi näiteks Metallica, kelle kontsert toimus 2018. aastal Raadil. "Muidugi, nad on kõik rokimehed, aga nad on kõik korralikud. Nüüd nad on kõik taimetoitlased ja joovad nii vähe ja teevad oma joogat ja massaaži ja neil on kiropraktikud, see kõik on nii tervislik nüüd. Aga ega sellel artistil vähem võlu pole sellepärast," kinnitas ta.

Kõige närvesöövam bänd on tema sõnul Rammstein, kes on alati väga nõudlik. "Sul on metsikult tööd, sul on nii õudne pinge, sul tuleb näkku lööve, sul hakkab igast kohast valutama, sa oled nii närvis, see on tervele tiimile selline pingutus."

Näitena rääkis Palm loo mõne aasta tagusest veebruarikuust, kui bänd esines Saku Suurhallis ning oli häiritud, et kontserdipaiga ümbruses nii palju lund oli. "Lund sajab ja sajab ja lumesahad töötavad metsikult, katuselt aetakse lund, kõik värisesid, sahad, labidad ja muud asjad ja ikka polnud neile küllalt hea, sest lund sadas."