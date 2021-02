Wiwibloggs hindas Soome euroloo kandidaate: Laura lugu on liiga etteaimatav

Laura lugu Aderemi lõpuni ei kuulanudki, sest leidis, et lugu on liiga etteaimatav ja selles puudub energia. Olgugi et "Play" polnud päri Aderemi maitse järgi, kiitis ta siiski Laura häält ja riietust ning ütles, et Laura meeldib talle väga.

Aderemi sõnas ka, et oleks naljakas, kui Laura võidaks UMK ja Koit Toome Eesti Laulu ja nii saaksid "Lost in Verona" artistid Eurovisioonil üksteise vastu võistelda.

Kui kõik laulud kuulatud, pani Aderemi paika ka oma lemmiklaulude esikolmiku. Kõige rohkem meeldis talle Blind Channeli "Dark Side", sellele järgnesid Aksli "Hurt" ja Teflon Brothers x Pandora "I Love You".

Sarnane esikolmik selgus ka Wiwibloggsi lehel tehtud küsitlusest, kus 33,61 protsenti vastanutest leidis, et UMK peaks võitma Blind Channel. 25,89 protsenti loodab võitjana näha Teflon Brothersit ja Pandorat ning 12,91 protsenti hoiab pöialt Akslile. Laurale andis hääle 4,51 portsenti hääletanutest, pannes ta sellega eelviimasele kohale. Kokku on hääle andnud 3059 inimest.