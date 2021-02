Peeter Oja kultuuriministri otsingutest: vahel võib ka kastis avatud silmadega ringi vaadata

Oma Facebooki lehel teinekord küllaltki kriitiliselt päevapolitiilistel teemadel sõna võttev Peeter Oja tunnistas, et sageli inimesed postituste taga peituvat nalja ei mõista. "Iroonia on tõesti nendes sees, aga huvitav on see, et väga paljud inimesed ei taba irooniat ära. Kui ma nüüd ausalt ütlen, mul pole neist isegi kahju," sõnas näitleja "Vikerhommikule" antud intervjuus.

Oja kinnitas, et hoolimata möödunud nädalal nalja pakkunud teemast, temast kultuuriministrist siiski ei saaks. Kui meediasse jõudis uudis sellest, et laulja Koit Toomele pakuti kultuuriministri kohta, teatas Oja, et tema poleks küll pakkumisest ära öelnud. "Ei, ma ei võtaks sellist asja üldse vastugi, seda pole mõtet arutada," sõnas ta kindlalt. "Seal taga on tuhanded inimesed, kelle igapäevane elu sõltub sellest."

Koit Toomele pakkumisest kuuldes arvas Oja algul, et tegemist on naljaga. "Ega nüüd nii väga otse ei pea võtma seda, et mõtle kastist välja," muigas ta. "Vahel võib mõelda kastis ja vaadata lihtsalt avatud silmadega. Äkki seal kastis on veel midagi ja ei pea tõttama kohe välja."

Kuna Oja on ise vabakutseline, pole tal enda sõnul praeguselt kultuuriministrilt midagi oodata. "Ma ei ole sealt kunagi midagi saanud ja ei tahagi saada. Ma pigem annan, kui mul midagi anda on, hea meelega.