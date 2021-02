Karl Killing hakkas muusikaga tegelema tänu oma perele

Karl Killing on Eesti muusikamaastikul kanda kinnitav noor staar, kes tänavu osaleb Eesti Laulul suisa kolme looga. Killing rääkis "Terevisioonis", et on muusika suhtes nii kirglik tänu oma perele, kes teda sellesse valdkonda juba väiksest peale suunas.

Killingu ema on muusikaõpetaja, isa teeb bände ja õde on hääleseadja. "Sellepärast ma arvatavasti teengi muusikat, et nad nii väiksest saati surusid mind laulma ja panid klaverit mängima ja õde hakkas videoid näitama, kuidas teised inimesed laulavad. Sellepärast ma arvatavasti olengi siin," rääkis Killing.

Nüüd, kui ta juba muusikamaailmas oma koha on leidnud, annab ta pere talle lihtsalt väga palju tuge. "Eriti sellisel ajal, kus ma tean, et mul on palju teha ja pinget on palju, on nad alati sellised, kes hoiavad mind kahe jalaga maa peal."

Killing osaleb Eesti Laulul kolme looga. Ta kirjutas loo nii Helezale kui Suurtele Tüdrukutele ning ise esitab loo "Kiss me". Eelkõige keskendub ta muidugi enda esitusele ja loole, kuid hoiab pöialt ka teistele enda kirjutatud lugudele. "Kuna ma olen esimeses poolfinaalis ja need kaks lugu on teises poolfinaalis, siis saan mentaalselt valmistuda enda laulule ja siis kaasa elada teises poolfinaalis oma teistele lugudele."

Hetkel on veel otsustamata, kas Killing oma küllaltki romantilise ballaadi ajal laval seisab või istub. Lavanärv on tal igatahes aastatega väiksemaks läinud. "Mäletan, kui 2018 käisin Eesti Laulul, siis peaproovis arvasin, et minestan. Aga nüüd viimased paar aastat on tulnud rohkem kogemust, tunnen, et olen enesekindlam."