Tuuli Rand: Eesti Laul on oma tegija nägu

Tuuli Rand on Eesti Laulul osalenud nii taustalauljana kui ka artistina ning näinud võistluse telgitaguseid nii . "Terevisioonis" ütles laulja, et on näha, et võistlus on alati olnud oma produtsendi nägu.

Eesti Laulu pisiku sai Tuuli juba aastal 2012, kui esimest korda taustalauljana osales. Kuigi ta teadis alati, et tahaks kunagi ka ise artistina osaleda, oli tema sõnul ka see kogemus kasulik. "Ma nägin, kuidas süsteem toimib. See on väga õpetlik protsess olnud ja lahe on näha, kuidas see võistlus on aastatega muutunud," rääkis ta. "Ja ikkagi on näha, kuidas see võistlus on tegija nägu, et alguses oli Heidy Purga, siis oli Mart Normet ees ja nüüd on siis Tomi, et väga erinev on see võistlus."

Tuuli on enda sõnul publikule esineja. "Rahvas annab mulle energiat ja mina neile." Sel aastal Eesti Laulule publik kohale minna ei saa, kuid Tuuli jääb positiivseks. "Peamegi siis rohkem pingutama, et üksteisele seekord kaasa elada."

Tavapärase lavapartneri Kristel Aaslaiuga osaletakse tänavu eraldi, Kristel astub üles ansambli Gram-Of-Fun koosseisus. "Kõike ei saa ka koos teha. Vahepeal on ka erinevad soovid ja siis on ka koos soovid. Sellel aastal täidame erinevaid visioone," rääkis Tuuli.

Sellegipoolest aitas Kristel tema laulu "Üks öö" kirjutamisel. "ee laul oli tegelikult suvel valmis Gevin Niglase ja Kristeliga. Kristel aitas sõnadega, Gevin muusikalise poolega. Läksin tema juurde ja ütlesin, et tahaks selllist lugu ja ta tegi täpselt sellise loo," rääkis Tuuli enda tänavuse võistlusloo valmimisest ja lisas, et on sellise abi eest tänulik. "Produtseerimisoskust mul pole, mul on mingid ideed, aga mina ei oska neid niimoodi arvutis kokku panna."