Ekspert esmaabi osutamisest: inimesed võiksid olla julgemad

Esmaabi andmine on midagi, mida peaks kõik oskama, sest kunagi ei tea, millal midagi võib vaja minna. Punase Risti esmaabiekspert Manfred Dubovi sõnul on esimene samm saada üle esmaabi osutamise hirmust ja hakata tegutsema.

Punase Risti esmaabiekspert Manfred Dubov märkis, et üliselgelt statistikat selle kohta, kui paljud inimesed on võimelised ega karda esmaabi osutada, ei ole.

"Küll aga võiks läbi spetsialisti pilgu öelda, et 50-50. Aga päriselus on need numbrid ilmselt natukene teised."

Uuringute järgi on valmis esmaabi osutama ainult 30 protsenti kõrvalvaatajatest.

"Inimesed võiksid olla julgemad. Ma olen näinud väga julgeid inimesi, kes osutavad esmaabi. Selleks ei pea olema arst, õde, parameedik. Sa oled inimene, kes osutab teisele inimesele abi. Kui sa lähtud teatud ohutusprintsiipidest, siis sellest peaks piisama."

Hirm on inimlik, tõdes Dubov. "Esimene samm on sellele hirmule vastu vaadata ja hakata toimetama. Ma esitaks küsimuse, et millist esmaabi sa tahad saada, kui sinu, lähedastega midagi juhtub? Sest esmaabiolukorrad, haigused, nad ei küsi, nad juhtuvad," selgitas ta.

"Selge, et on hirm, aga tuleb see samm asutada ja kui on teatud hirm, siis võib alati teha koostööd teiste inimestega. See esimene samm on hirmu ületamine. See on üks põhisõnumeid."

Rahvusvaheline Punane Rist teeb tema sõnul suurepärast tööd Aafrikas, Aasias ja teistes riikides, mis majanduslikult ei ole nii heal järjel. Majanduslikult kehv olukord ei tähenda aga, et esmaabi osutamine oleks halval tasemel.

"Praktilise poole pealt on raske võrrelda, aga kindlasti teevad Euroopa ja USA rohkem teadust ja esmaabiharidust kureerib konkreetselt tihtilugu just Euroopa."

Dubov tunnistas, et teda huvitab esmaabieksperdina esmaabi ühtlustamine terves maailmas, mis tähendab laiaulatuslikku koostööd. "Minu missioon on see, et inimesed osutaksid esmaabi."