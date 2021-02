Läbi Eesti linnade jalgsi matkav Intan: enamik eelarvest läheb plaastrite peale

Intan Pragi kavatseb jalgsi läbi kõndida kõik Eesti linnad. Ja seda sügavas pakases. Ta rääkis, et on oma trajektoori põhimõtteliselt meetri pealt paika pannud. Suurest füüsilisest koormusest olenemata sööb ta ainult korra päevas ja reisi eelarvest enamik läheb plaastrite ja õli peale.

Pragi ei oska ise öelda, miks ta teeb seda. "See oli möödunud aasta juulis või augustis, kui lihtsalt tuli idee kõik linnad läbi käia."

Eesti kõigi 47 linna läbi jalutamine tähendab pereisa Intan Pragile 49 päeva ja ligi 1800 km pikkust matka. Ühtegi kõndimisvaba päeva tal plaanis ei ole. Olgu ilm milline tahes, Intani siht on läbida iga päev keskmiselt 36 km.

"Ma olen tegelikult näinud kõiki Eesti linnasid. Korraks läbi sõitnud, kohvil käinud, mis iganes. Aga nüüd ei ole ka mahti tutvumiseks. Pigem teen oma märgi maha, teen linna sildi taustal pildi, et see on käidud ja lähen majutuskohta puhkama ja varbaid remontima ning liigeseid õlitama."

Kui kellelegi Intani nimi tuttav tundub, siis sellepärast, et 16 aastat tagasi püstitas ta Guinnessi rekordi, kui kõige kauem ehk 48 tundi ühte jutti ühe ruletilaua taga seisnud croupier. See rekord püsib tänaseni. Nüüdne jalgsimatk on Intanile järjekordne enese proovilepanek, mille taga ka sõpradega sõlmitud kihlvedu. Reede, kui "Ringvaade" Intaniga kohtus, oli ta lisaks Tallinnale käinud Raplas, Sauel, Keilas ning siirdus parasjagu Paldiskisse.

"Mul on kodutöö hoolikalt tehtud. Ma terve jaanuari planeerisin seda, vaatasin omale öömajad välja. Mul on kõik kokku räägitud. Trajektoor on põhimõtteliselt meetri pealt paika pandud. Reisi eelarvest enamik läheb plaastrite ja õli peale. Rohkem suuri kulutusi ei ole."

Intan tunnistas, et sööb ühe korra päevas õhtul. "Mulle sellest piisab. Ma ei nälgi. Kõik need kohad, kus ma olen siiamaani käinud, jõuan kohale, siis inimesed on laua katnud, voodi valmis teinud, saun on soe."

Iga õhtu ta uude linna ei jõua. "Linnadevahelised distantsid on nii erinevad. Näiteks Kiviõli ja Püssi vahet on viis kilomeetrit, mis see viis kilti ühe päevaga ära ei ole. Aga Tartu ja Viljandi on peaaegu 80, Paldiski ja Haapsalu samuti üle 70, seda ühe päevaga ei käi."

Puu all ta magama ei pea, sest on alati endale kuskile öömaja organiseerinud. "Ma olen oma distantsi mõistlikeks osadeks ära jaganud. Mõnel päeval üle 40 km, mõnel päeval ainult 23 km. Aga keskmine on 36 km."

Jalutades mõtleb Intan oma reisi ja järgmise sihtkoha peale ning järgmise päeva peale. "Kui ma hakkaks praegu mõtlema Võru ja Narva peale, siis ajab hulluks peast. Ma praegu nende kaugemate otste peale veel ei mõtle."

Intan plaanib finišeerida 21. märtsil Tammsaare pargis Tallinnas kell 18.00.