Raadio playlist'id on sama salajased nagu kokakoola retsept

Iga päev raadiot kuulates ei tule võib olla selle pealegi, et keegi valib need lood sinna kindlas järjekorras kõlama. Kuidas raadio playlist'id tekivad, on suur saladus, mida teavad vaid iga raadiojaama valitud inimesed.

"See on nagu selline kokakoola retsept, seda teabki ainult toimetus ise, mõned üksikud inimesed Ja läbi selle, kuidas seda esitatakse, tekivad mõnele jaamale suuremad kuulajanumbrid ja teisele väiksemad," rääkis "#Melomaaniale" Raadio 2 tegevtoimetaja Margus Kamlat.

"Paljud raadiojaamad püüavad saada oma kuulajatelt tagasisidet. Selleks on hästi palju erinevaid võimalusi, aga üks võimalus on teha muusikateste. Mõned raadiojaamad seda teevad, ka Sky Plus teeb muusikateste, et saada vahetut tagasidet erinevate laulude kohta sellel ajahetkel oma kuulajatelt. See on üks suur märgiline osa, kus me saame tagasidet, kas see laul on jõudnud juba kuulajateni. Kas inimesed saavad aru, kes laulab? Mis võiks olla loo pealkiri?" kirjeldas Sky Plusi programmijuht Vaido Pannel, kuidas laulude populaarsust hinnatakse.

Playlist'id uuenevad raadiotes vähemalt korra nädalas, uuele muusikale keskendunud MyHitsi playlisti võib hea õnne korral pääseda aga kasvõi 30 minutiga.

"Me reageerime hästi kiiresti," sõnas MyHitsi muusikajuht Ahto Kruusmann. "Selleks, et pääseda raadiojaama eetrisse, ei pea olema kindlasti ei A, B või C-kategooria artist. Sa pead tabama lihtsalt naelapea pihta," lisas ta.